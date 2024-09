Biographie du candidat Abdelmadjid Tebboune

Le candidat Abdelmadjid Tebboune se lance dans la course à la présidentielle en s'appuyant sur son bilan des cinq dernières années à la tête de l'État, ainsi que sur sa longue carrière, qui s'étend, selon le site officiel de la présidence, de 1969 à 2017, année où il a occupé le poste de Premier ministre à la fin du règne du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Ce parcours professionnel, commencé au bas de l'échelle des responsabilités exécutives jusqu'à en atteindre le sommet, a été marqué par de nombreux défis.

Selon le CV publié sur le site de la présidence, Tebboune est originaire de la ville de Méchria, dans la wilaya de Naâma, où il est né le 17 novembre 1945.

La même source rapporte que la famille de Tebboune a déménagé, huit mois après sa naissance, de la wilaya de Naâma à la wilaya de Sidi Bel Abbès, en raison des pressions et des abus de l'administration coloniale française envers son père, en raison de ses discours nationalistes et de son appartenance à l'Association des oulémas musulmans algériens.

Comme beaucoup de ceux de sa génération, Tebboune a commencé son parcours scolaire à l'école primaire "Afiounes" à Sidi Bel Abbès, puis à l'école libre des imams. En 1953, après un incident familial, son père l'a envoyé à El Bayadh pour vivre chez son oncle et poursuivre ses études primaires, précise son CV.

Tebboune a grandi dans une atmosphère marquée par les arrestations et harcèlements subis par son père, obligé de se présenter quotidiennement au poste de police coloniale à Sidi Bel Abbès, avant de retourner à Méchria en 1954 après la levée de la sanction qui pesait contre lui.

Après avoir terminé l'école primaire et réussi son examen d'entrée au collège en 1957, Tebboune a poursuivi ses études au lycée régional (franco-islamique), puis au lycée Ben Zergua. En 1965, il a obtenu son baccalauréat et a réussi le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, deuxième promotion appelée "Promotion du martyr arabe Ben M'hidi". Parmi les 600 candidats, Tebboune faisait partie des 37 retenus, et il a obtenu en 1969 un diplôme en économie et finances.

Parcours professionnel

Le candidat présidentiel a commencé sa carrière professionnelle à Béchar, et a gravi les échelons pour devenir secrétaire général de la wilaya de Djelfa en 1974, puis a occupé le même poste à Adrar en 1976, à Batna en 1977, et à M'Sila en 1982.

En 1983, Tebboune a occupé son premier poste de wali à Adrar, puis à Tiaret en 1984, avant d'être nommé à Tizi Ouzou en 1989. En 1991, il a rejoint le gouvernement de Sid Ahmed Ghozali en tant que ministre délégué chargé des collectivités locales, mais il a quitté le gouvernement l'année suivante pour s'installer à Adrar avec sa famille en 1994.

Cinq ans après avoir quitté le gouvernement, il est rappelé en 1999 pour occuper le poste de ministre de la Communication et de la Culture, puis ministre délégué chargé des collectivités locales une deuxième fois, avant de devenir ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de 2001 à 2002.

Absent du gouvernement jusqu'en 2012, il revient à ce moment-là pour diriger le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville jusqu'au 24 mai 2017, date à laquelle il est nommé Premier ministre, un poste qu'il a quitté deux mois plus tard. Il a ensuite été élu président de la République lors de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019.

Tebboune se présente pour un second mandat à la présidentielle, en s'appuyant sur son bilan dans les domaines du logement, de l'industrie et de l'investissement. Il met également l'accent sur "la nécessité de poursuivre son programme" et promet de nouveaux engagements pour le développement local, notamment dans le Sud du pays, ainsi que des projets d'envergure.

Le candidat est soutenu par de nombreux partis politiques et organisations de la société civile, notamment le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Front de l'avenir, le Mouvement de la construction nationale, et d'autres partis qui se sont ralliés à sa candidature.