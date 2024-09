Plus de 24 millions d’électeurs se rendront demain aux urnes

Plus de 24 millions d'électeurs algériens se rendront, demain, aux urnes pour élire le Président de la République pour un mandat de cinq ans.

Trois candidats sont en lice pour ce scrutin : Youssef Aouchiche, représentant du Front des Forces Socialistes, Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant, et Abdelali Hassani Cherif, représentant du Mouvement de la Société pour la Paix.

Selon l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le corps électoral compte 24.351.551 inscrits, dont 23.486.061 à l'intérieur du pays, avec 47 % de femmes et 53 % d'hommes. Parmi eux, 36 % sont âgés de moins de 40 ans.

Les électeurs algériens résidant à l’étranger ont déjà commencé à voter lundi dernier. Cette communauté compte 865.490 électeurs, répartis à travers 117 bureaux de vote dans divers pays. La participation des jeunes et des étudiants est particulièrement notée.

Par ailleurs, des bureaux de vote itinérants ont été mis en place dans les régions reculées du sud du pays pour permettre aux populations nomades de participer au scrutin, avec un total de 116.064 électeurs concernés.

L'ANIE a assuré que toutes les conditions matérielles et humaines ont été réunies pour garantir le bon déroulement de l'élection. La campagne électorale, débutée le 15 août, s’est terminée le 3 septembre, marquant ainsi le début de la période de silence électoral.

L'ANIE rappelle que toute campagne après cette date est interdite, et que les sondages d'opinion sont également prohibés 72 heures avant le vote national et 5 jours avant celui des électeurs à l'étranger.