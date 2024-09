Les raisons de la baisse des prix de la sardine

Les prix des poissons, notamment de la sardine, sont en baisse dans plusieurs wilayas du pays, en raison de « l'amélioration continue et progressive de la production».

Le directeur du contrôle des produits de la pêche et des produits aquacoles et de la régulation du marché, Hantour Abderrahmane, a déclaré à l'Agence de presse algérienne que « depuis plus de 10 jours, la production de poisson bleu connaît une amélioration continue et des débarquements importants dans plusieurs ports », ce qui a eu un impact positif sur les prix de ces produits, attirant une forte demande des consommateurs.

Bien que la saison de l'abondance des poissons bleus ait été retardée cette année, débutant généralement à la mi-mai, les ports des wilayas d’Aïn Témouchent, Chlef, Tipaza et, dans une moindre mesure, Alger et Boumerdès, ont enregistré des débarquements « très importants » de poissons bleus.

Hantour a révélé qu'un exemple récent a vu « le débarquement de 1 000 tonnes de poissons bleus de surface dans les ports d’Aïn Témouchent en une seule journée », ce qui a « saturé la chaîne de commercialisation et de distribution dans la région, entraînant une baisse des prix oscillant entre 250 et 500 DA ».

Il a ajouté que, selon les statistiques du ministère, « une production mensuelle moyenne de poissons bleus comprise entre 3 000 et 7 000 tonnes permettrait de stabiliser les prix entre 300 et 400 DA/kg».

D'autre part, il a souligné que le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques cherche à renforcer la coordination avec les services du commerce pour garantir la sécurité des circuits commerciaux, afin d’éviter toute perturbation des réseaux de distribution, en saluant à cet égard le rôle des équipes de contrôle mixtes.

Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques a publié des nouvelles et des photos concernant une campagne de pêche abondante de poissons bleus dans plusieurs ports. Il a mentionné un « débarquement de plus de 21 tonnes de poissons au port de Ghazaouet, dans la wilaya de Tlemcen, où le prix de la sardine variait entre 150 et 250 DA ».

Le ministère a également partagé le premier débarquement de 52 tonnes de poissons bleus au port de Mostaganem, suivi d'un second de 75 tonnes, avec des prix de sardines compris entre 250 et 350 DA.

Il est important de rappeler que les poissons bleus tels que la sardine, la bogue et le maquereau représentent 80 % de la production annuelle de produits de la pêche en Algérie. La production annuelle moyenne est d'environ 100.000 tonnes, selon les données du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques.