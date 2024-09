L’Algérie approvisionne la Tunisie en électricité

La société de distribution de l’électricité et du gaz « Sonelgaz » a annoncé samedi qu'elle fournira à la Tunisie 1 000 mégawatts d'électricité.

Selon un communiqué de la même entreprise, "en exécution des directives des hautes autorités du pays, concernant le renforcement des liens de coopération avec la sœur Tunisie, et en s'engageant à poursuivre l'approvisionnement en électricité, suite à la panne survenue dans l'une des centrales électriques de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz, d'une capacité de 400 mégawatts ce samedi matin 7 septembre 2024, Sonelgaz a réussi, en un temps record, à fournir au réseau tunisien 1000 mégawatts d'électricité".

Selon le communiqué de l'entreprise, ce chiffre est considéré comme un record en ce qui concerne les exportations d'électricité de Sonelgaz vers la Tunisie, ce qui a permis de remédier à la situation et de garantir la continuité de l'approvisionnement en électricité, ainsi que l'équilibre du système de transport d'énergie.

À cet égard, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz a exprimé ses remerciements à Sonelgaz pour sa coopération continue, en particulier dans ce contexte exceptionnel, ajoute la même source.