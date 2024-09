La FAF s’apprête à la mise en œuvre de la VAR

La Fédération algérienne de football (FAF) se prépare à introduire pour la première fois la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans le championnat algérien.

Jusqu'à présent, cette technologie était uniquement utilisée pour les phases avancées de la Coupe d'Algérie.

La Commission d'arbitrage supervise actuellement un séminaire à Oran destiné aux arbitres d'élite, dans le but de finaliser les préparatifs avant le lancement de ce défi important. Ce projet vise à améliorer la qualité de l'arbitrage dans le championnat national.

Le port d'Oran a accueilli, il y a deux jours, deux camions de la VAR, en provenance du Portugal, accompagnés de cinq techniciens étrangers dans le cadre d’un accord entre la FAF et la société portugaise "Media Luz". Ce partenariat s’étend jusqu'à la fin de la saison, après que la FAF n'ait pas pu acquérir son propre équipement pour des raisons financières (une annonce d’appel d’offres avait été faite en mars dernier à cet effet).

Le coup d'envoi de la VAR dans le championnat algérien sera donné le 19 septembre au stade du 8 Mai 1945 à Sétif, à l'occasion du match d'ouverture de la saison 2024/2025 entre l’Entente de Sétif et la MC El Bayadh. Ensuite, le camion de la VAR se rendra à Béjaïa pour couvrir le match entre le nouveau club qualifié, l’Olympique d’Akbou, et le NC Magra au stade de l’Unité Maghrébine. La VAR sera initialement déployée pour quatre matchs par jour, sans compter les matchs retards.

Toutefois, en raison de contraintes techniques, certains petits stades, tels que le stade du 20 Août à Alger, celui de Béchar, le stade des frères Bouchlik à Magra, ainsi que ceux de Khenchela et Ben Abdelmalek à Constantine, ne seront pas équipés de la VAR pour toute la saison.

Le principal défi pour les arbitres de la salle VAR sera de s’adapter aux limitations techniques de la télévision publique algérienne, qui est responsable de la production des matchs. Seules six caméras seront utilisées pour filmer les rencontres, alors que dans les grands championnats, ce nombre peut atteindre 32 caméras.