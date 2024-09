Une quantité considérable de cocaïne saisie à Tamanrasset

Les autorités sécuritaires de la wilaya de Tamanrasset ont saisi près de 23 kilogrammes de cocaïne, et les suspects ont été présentés hier devant la justice, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, en attendant la poursuite de l'enquête ou leur procès.

Dans un communiqué du procureur de la République près du tribunal de Tamanrasset, il est indiqué que "le 12 septembre, des informations ont été reçues par les services de sécurité de la wilaya de Tamanrasset faisant état de la présence d'une quantité de drogue cachée dans une maison de la ville."

Suite à ces informations, une enquête préliminaire a été ouverte, menant à la saisie d'une importante quantité de drogue, de type cocaïne, pesant 22,774 kg, ainsi qu'à l'arrestation de trois personnes et la confiscation d'un véhicule utilitaire.

L'enquête judiciaire a conduit à des poursuites contre les accusés pour "participation à un groupe criminel organisé, crime de possession, transport, stockage et importation de substances narcotiques de manière illégale dans le cadre d'un groupe criminel organisé", "crime de contrebande à un degré menaçant la santé publique" et "blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé". Après interrogatoire, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire des accusés.