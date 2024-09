Les indicateurs économiques au vert

Le produit intérieur brut (PIB) global de l'Algérie pour l'année 2023 est estimé à 32.588 milliards de dinars algériens, soit plus de 245 milliards de dollars, reflétant le niveau de performance économique du pays. Le PIB est l'un des indicateurs économiques clés utilisés pour mesurer la performance économique d'un État sur une période déterminée, généralement une année ou un trimestre.

Selon les estimations statistiques publiées dans le rapport de la Banque d'Algérie, le PIB a augmenté de 32.028,4 milliards de dinars algériens (240,853 milliards de dollars) en 2022 à 32.588,7 milliards de dinars algériens (245,7187 milliards de dollars) en 2023, ce qui représente une croissance d'environ 2 %. Il est à noter que sept secteurs représentent ensemble près de 80 % du PIB.

Ces secteurs, classés par ordre décroissant de leurs parts, sont les "industries extractives", la "construction", "agriculture, pêche et foresterie", "commerce et réparation de voitures et d'outils ménagers", "transport et communications", "administration publique" et enfin "industries manufacturières". Malgré une baisse de la production agricole, passant de 5,5 % à 3,3 % en 2023, elle a contribué à hauteur de 8,4 % à la croissance globale, contre 16 % en 2022. La part du secteur agricole dans le PIB a augmenté pour atteindre 12,9 % en 2023, contre 10,4 % en 2022.

En termes de valeur ajoutée, le secteur "agriculture et pêche" a généré 5.204 milliards de dinars en 2023, contre 3.323,1 milliards de dinars en 2022. Le secteur de la construction contribue également de manière significative à la croissance économique, occupant la troisième position avec une contribution de 10,8 % en 2023, contre 15,1 % en 2022. Sa part dans le PIB est de 12,9 % en 2023, contre 12 % en 2022, avec un total de 230.700 logements livrés en 2023, comparé à 245.000 en 2022. La valeur ajoutée du secteur des services a, d’autre part, atteint 14.684,68 milliards de dinars en 2023, contre 13.693,7 milliards de dinars en 2022, la part de ce secteur dans le PIB aux prix courants passant de 42,8 % en 2022 à 45,1 % en 2023.

En ce qui concerne les industries extractives, la valeur ajoutée a atteint 5.237,2 milliards de dinars, contre 6.278,3 milliards de dinars en 2022, enregistrant une baisse de 16,6 % en raison de la chute des prix des hydrocarbures. La valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières s'est chiffrée à 8.533 milliards de dinars en 2023, contre 8.283 milliards de dinars en 2022, avec une contribution au PIB de 7,8 % en 2023. La contribution de ce secteur à la croissance réelle du PIB n'a été que de 4 %, contre 28,9 % en 2022.