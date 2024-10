Ligue des champions: le MCA et le CRB connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique 2024/2025 a eu lieu aujourd’hui au Caire, avec la participation de huit clubs arabes, dont les représentants algériens, le CR Belouizdad et le Mouloudia d’Alger.

Le tirage a placé le CR Belouizdad, qui s’est qualifié pour la cinquième fois consécutive, dans le groupe C difficile, aux côtés des clubs d'Al Ahly, tenant du titre et vainqueur à 12 reprises, du stade d'Abidjan l Cote d’Ivoire) et des Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Le MCA a été placé dans le groupe A, aux côtés des clubs d'Al Hilal soudanais, des Young Africans tanzaniens et du TP Mazembe congolais, quintuple champion.

Les matches de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique débuteront le 26 novembre prochain et se termineront avec la sixième et dernière journée le 18 janvier 2025.