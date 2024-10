Paludisme: La situation sanitaire s'est stabilisée dans les wilayas touchées

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a tenu ce lundi, une réunion de coordination par visioconférence avec les directeurs de la santé et de la population des wilayas du sud.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi quotidien de la situation sanitaire dans certaines zones frontalières du sud, à proximité de notre pays, où des cas de paludisme et de diphtérie importés ont été détectés.

Le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, Djamel Fourar, a présenté un rapport indiquant une baisse de l'épidémie et une stabilisation de la situation sanitaire dans ces régions, avec une maîtrise de la propagation de la maladie.

Le ministre a ordonné de continuer à surveiller la situation sanitaire jusqu'à l'éradication complète de l'épidémie dans les plus brefs délais, tout en veillant à ce qu'elle ne se propage pas à d'autres régions, en maintenant un haut niveau de vigilance pour éviter toute escalade épidémique.

Le ministre a, également, insisté sur la nécessité de continuer à approvisionner ces wilayas en quantités suffisantes de médicaments, de sérums antidiphtériques et de vaccins, en réaffirmant l'importance d'atteindre un taux de vaccination de 90 % parmi les habitants de ces régions, quelle que soit leur nationalité.

Il a, notamment, souligné l'efficacité du protocole de traitement adopté, qui a permis un contrôle rapide de la situation épidémique, et a insisté sur le maintien de la coordination intersectorielle comme outil essentiel pour faire face à ces maladies.

Saihi a donné des instructions pour l'envoi d'autres équipes médicales des wilayas voisines, qui travailleront en rotation hebdomadaire, afin de soutenir les équipes médicales et paramédicales présentes dans les établissements de santé des wilayas touchées et des régions avoisinantes.

Cela vise à garantir la prise en charge de tous les cas signalés, avec l'obligation de soumettre toute personne suspectée d'infection à des analyses appropriées.

Le ministre a également annoncé l'envoi d'équipements médicaux, de concentrateurs d'oxygène et de médicaments vers les zones frontalières, prévu pour mercredi et dimanche de cette semaine.