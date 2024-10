Du nouveau dans l’organisation de l’industrie mécanique

Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique continue d’organiser et réguler l'industrie mécanique nationale, en mettant l'accent sur la promotion du réseau de sous-traitance local, dans le but d'augmenter le taux d'intégration des projets prévus.

Dans le cadre des rencontres consultatives menées par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique avec les partenaires sociaux, les employeurs et les opérateurs économiques, Ali Aoun a reçu ce lundi, au siège du ministère, le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelouahab Ziani, accompagné d'une délégation de la confédération.

Cette réunion, selon un communiqué du ministère, s'inscrit dans le cadre du développement de l'intégration locale et de la sous-traitance dans le domaine de la fabrication de véhicules.

La Confédération a conclu un accord-cadre avec l'Association africaine des constructeurs automobiles, visant à accompagner les constructeurs dans l'atteinte du taux d'intégration requis par le cahier des charges régissant cette activité.

La Confédération a, également, proposé un programme de travail pour atteindre cet objectif.

Le ministre a exprimé son soutien total à cette initiative et à la création d'un groupe de travail destiné à renforcer la position de l'Algérie en tant qu'acteur clé dans le développement de l'industrie africaine.

Ali Aoun a renouvelé son appel à tous les opérateurs économiques désireux de contribuer au développement de l'économie nationale, les invitant à se rapprocher des services compétents du ministère, en coordination avec la Confédération, tout en soulignant que les portes du secteur resteront toujours ouvertes au dialogue et à la concertation.