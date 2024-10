Une nouvelle loi pour réguler le marché et maîtriser les prix

Le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Ahmed Mokrani, a déclaré aujourd'hui, mardi, que le secteur est en train de préparer une loi visant à réguler le marché national et à maîtriser les prix, afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens.

Mokrani a expliqué, lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale, que cette nouvelle loi "s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de régulation du marché, qui est l'une des priorités du secteur, afin de combler le manque d'espaces et de structures commerciales, y compris les marchés".

Il a également souligné la "nécessité de réactiver les offices de régulation dépendant du secteur agricole et de revoir leurs missions, en étudiant le marché et les besoins nationaux, selon des mesures préventives pour éviter la pénurie et l'augmentation injustifiée des prix des produits de large consommation".

Concernant la numérisation dans le secteur, l'invité de la radio a attiré l'attention sur "la mise en place d'un réseau numérique contenant toutes les unités de production et la chaîne de distribution", mentionnant la création d'une plateforme numérique pour les structures de stockage et les chambres froides, ce qui reflète l'engagement à réduire les stocks pour éviter la spéculation sur les prix et le monopole.

Mokrani a ajouté, à ce sujet, qu’"avec la publication des résultats définitifs du recensement général de l'agriculture à la fin de cette année, nous aurons une vision prospective élargie pour encadrer les opérations de production et de distribution".