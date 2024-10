L'Iran "prêt à défendre sa souveraineté"

L'Iran a confirmé, ce vendredi, être "prêt à défendre sa souveraineté" en cas d'attaque de l'entité sioniste, qui a promis de riposter à des tirs de missiles lancés par l'Iran sur son territoire plus tôt ce mois-ci.

Amir Iravani, représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré lors d'une session du Conseil de sécurité que son pays était "entièrement prêt à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale contre toute attaque visant ses intérêts vitaux et sa sécurité".

Il a ajouté que Téhéran "ne cherche pas la guerre ou l'escalade", tout en affirmant qu'il exercera son "droit à la légitime défense, conformément au droit international, et informera le Conseil de sécurité de sa réponse légitime".

Le 1er octobre, l'Iran avait lancé environ 200 missiles sur l'entité sioniste, une action qualifiée de réponse à l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans la banlieue sud de Beyrouth, par une frappe sioniste le 27 septembre, ainsi qu'à celui d'Ismaël Haniyeh, président du bureau politique du Hamas, à Téhéran en juillet.

Suite à ce bombardement de missiles iranien, le second en moins de six mois, l'entité sioniste a promis de mener une attaque "léthale, précise et surprise" contre l'Iran.