14 000 hectares pour la réalisation de 2 millions de logements

Le gouvernement a attribué plus de 14 000 hectares d’assiette foncière appartenant à l'État dans 11 wilayas pour la réalisation de divers programmes de logement. Les wilayas concernées incluent Alger, Batna, Tizi Ouzou, Médéa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Blida, Tipaza, M'Sila et Ain Defla, ce qui permettra de mettre en œuvre un "énorme programme de logements".

L’annonce a été faite lors d'une réunion technique au siège de la Banque nationale de l'habitat, présidée par le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi. La réunion a été principalement consacrée à l'évaluation de la distribution des logements précédents qui a eu lieu le 5 juillet dernier et à la préparation de la prochaine opération de distribution prévue pour le 1er novembre.

Belaribi a, à cet égard, souligné que cette prochaine distribution coïncidera avec le 70ème anniversaire de la Révolution, soulignant "la détermination à préserver le message des martyrs et à incarner les principes de Novembre, qui mettent l'accent sur la dimension sociale de l'Algérie, un message souvent réaffirmé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune".

Le ministre a également insisté sur l'importance de donner la priorité au logement rural et a noté que cette opération comprendra un nombre "considérable" de logements publics locatifs, plus connus sous l’appellation "social". Il a souligné la nécessité de contrôler la qualité de ces logements.

La prochaine opération de distribution inclura, par exemple, 921 logements publics locatifs dans la wilaya de Tizi Ouzou, 540 unités dans la wilaya de Batna, et 900 autres à Tipaza. Les services du ministère du Logement ont précisé que la distribution prochaine comprendra également des logements dans le cadre du programme AADL 2 dans certaines wilayas.

Réalisation de deux millions de logements (2025-2029)

Concernant le programme quinquennal 2025-2029 qui prévoit la construction de deux millions de logements, le ministre a donné des instructions pour commencer la préparation de l'implantation du programme pour l'année, afin que "les travaux commencent immédiatement après l’adoption de la loi de finances pour l'année 2025".

Il a donc été décidé que la direction générale du logement, en coordination avec la direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, prépare un programme détaillé pour le lancement des projets pour l'année 2025 ainsi qu'un programme de distribution de logements pour la même année, en particulier lors des dates historiques importantes (5 juillet et 1er novembre).

Appel à réduire les délais de réalisation

Le ministre a ordonné de réduire les délais de réalisation des projets de logement pour les années 2023-2024 et de "veiller à régler toutes les créances des opérateurs dans les délais sans retard", ce qui devrait "permettre de respecter les échéances de livraison des logements pour le quinquennat 2025-2029".

Mise à jour du registre national du logement

Le ministre a, d’autres part, donné des instructions au directeur général de l'Agence AADL et au directeur général de la gestion immobilière d'ADL "GEST IMMO" de poursuivre la réhabilitation et la peinture des immeubles des quartiers AADL, une opération qui a déjà commencé dans plusieurs quartiers et a été bien accueillie par les résidents, dans le cadre du programme d'amélioration urbaine.

Il a également rappelé l'importance de mettre à jour le registre national du logement, considéré comme l'outil principal pour lutter contre la fraude et l'attribution de logements sans droit. Belaribi a salué les efforts des cadres et des employés du secteur qui ont permis de distribuer 1,7 million d'unités de logement entre 2020 et 2024.

A noter que la rencontre a vu la participation des cadres centraux du ministère du Logement ainsi que des cadres locaux et des directeurs des organismes rattachés au secteur.