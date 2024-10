ExxonMobil veut approfondir le partenariat et l'investissement en Algérie

Le ministre de l'Énergie et des Mines a rencontré, aujourd'hui lundi, au Centre de conférences "Mohamed Ben Ahmed" à Oran, le vice-président d'ExxonMobil pour la recherche et l'exploration, John Ardill, ainsi que sa délégation, pour discuter des opportunités de partenariat et d'investissement ainsi que des consultations en cours entre Sonatrach et ExxonMobil, notamment dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

Selon un communiqué du ministère de l'Énergie, les deux parties ont abordé les relations de coopération concernant l'échange d'expériences et de connaissances. Cette rencontre s'est tenue en présence du président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, ainsi que des directeurs généraux de Sonatrach et de Sonelgaz, et d'autres cadres du secteur.

Le communiqué ajoute que le ministre de l'Énergie et des Mines a également discuté avec le vice-président pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient de "Harbour Energy", Samah Sabri, et sa délégation, des opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de l'énergie et des perspectives de développement. La société Harbour Energy a exprimé son souhait de renforcer sa présence en Algérie, notamment dans le domaine de l'exploration des hydrocarbures et l'exploitation et le développement des champs de gaz naturel avec Sonatrach.