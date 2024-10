Le ministère de l'éducation dévoile le calendrier des vacances scolaires

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé lundi le calendrier des vacances scolaires pour l'année académique 2024-2025.

Selon le communiqué du ministère, les vacances d'automne dans toutes les régions ont été fixées du mardi 29 octobre 2024 au soir jusqu’au dimanche 03 novembre 2024 au matin, tandis que les vacances d'hiver dans toutes les régions ont été fixées du jeudi 19 décembre 2024 au dimanche 05 janvier 2025 au matin.

Selon la même source, les vacances de printemps dans toutes les régions commencent le jeudi 20 mars 2025 au soir et se terminent le dimanche 06 avril 2025 au matin.

En ce qui concerne les vacances d'été (toutes régions confondues), le communiqué du ministère de l'éducation précise que pour les enseignants, les vacances commencent à partir du jeudi 10 juillet 2025 au soir, et les vacances d'été pour les administrateurs commencent après l'achèvement de tous les processus liés à la fin de l'année scolaire, y compris les réunions des conseils d'admission et d'orientation, la publication des résultats officiels des examens, la livraison de divers documents aux étudiants, et tous les processus liés à l'entrée à l'école.

Enfin, le communiqué précise qu’elles sont fixées comme suit : Zones I et II : à partir du jeudi 24 juillet 2025 au soir, B- Zone III : A partir du jeudi 17 juillet 2025 au soir.