Sept compagnies pétrolières investiront pour la première fois en Algérie

"Sept nouvelles entreprises investiront pour la première fois en Algérie dans le domaine de la production d'hydrocarbures, dans le cadre de négociations directes", a annoncé le directeur de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) Mourad Beldjehem, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au Centre des conférences Mohamed Ben Ahmed à Oran, dans le cadre du deuxième jour du Salon et Conférence de l’Afrique du Nord et Méditerranée "NAPEC 2024".

Beldjehem a précisé que Sonatrach est actuellement engagée dans 12 contrats de négociation avec des compagnies pétrolières internationales, dont sept concernent de nouvelles entreprises provenant des États-Unis, de Suède et d'Arabie Saoudite. De plus, une 13e convention a été signée aujourd'hui avec la compagnie américaine Occidental Petroleum.

Il a également souligné que la nouvelle loi sur les hydrocarbures a contribué à attirer les investissements étrangers, grâce à un régime fiscal incitatif introduit par cette législation.

Les objectifs stratégiques incluent l'augmentation des capacités de production et le renouvellement des réserves d'hydrocarbures en Algérie, objectifs qui nécessitent des investissements importants.

Concernant les réserves pétrolières offshore, Beldjehem a indiqué que les premières estimations révèlent un potentiel important. Une prochaine mise en concurrence incluant un projet d'exploration de ces réserves est prévue pour les années 2025-2026.