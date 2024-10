Petkovic tourne la boussole vers les éliminatoires du Mondial

Le sélectionneur national, Vladimir Petković, va désormais concentrer tous ses efforts sur les qualifications pour la Coupe du monde 2026, qui reprendront en mars prochain, après avoir atteint son premier objectif fixé par la Fédération algérienne de football, à savoir, la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette qualification a été obtenue grâce à une précieuse victoire (1-0) contre le Togo à Lomé, lors de la quatrième journée, consolidant ainsi la domination de l'Algérie dans le groupe E avec 12 points.

L'équipe nationale affrontera la Guinée équatoriale le 11 novembre prochain pour le compte de la cinquième journée, avant de recevoir le Liberia lors de la sixième et dernière journée.

Bien que l'objectif principal de ces qualifications ait été atteint avec cette qualification précoce, les deux derniers matchs restent importants pour Petković, afin de continuer à préparer l'équipe en vue des qualifications pour le Mondial 2026. Ces qualifications s'annoncent très disputées malgré la position de leader des "Verts" dans le groupe G avec 9 points après quatre journées, ayant enregistré trois victoires et une défaite.

Petković sait que la qualification pour la prochaine CAN n'est pas un exploit majeur pour une nation qui a participé à 20 éditions de la Coupe d'Afrique depuis 1968. Le véritable défi sera de décrocher une place pour la Coupe du monde 2026, un objectif que son prédécesseur, Djamel Belmadi, n'a pas pu atteindre, laissant l'Algérie absente du Mondial 2022 au Qatar, un souvenir amer pour les supporters algériens.

Dans ses déclarations après la victoire contre le Togo, Petković a souligné que même si la qualification pour la CAN est acquise, l'équipe ne doit pas se relâcher dans les deux derniers matchs. "Même si nous sommes qualifiés pour la CAN, nous devons maintenir la dynamique de victoire et terminer en tête de notre groupe", a-t-il déclaré.

Il a également précisé que ces matchs de qualification pour la CAN servent de préparation pour les échéances importantes à venir, notamment les qualifications pour la Coupe du monde.

Le sélectionneur est également conscient des lacunes de l'équipe, notamment des erreurs en défense et des faiblesses au milieu de terrain, qu'il espère corriger lors des matchs de novembre contre la Guinée équatoriale et le Liberia.

Changements et nouvelles recrues prévus en novembre

Petković a opté pour la stabilité en gardant la plupart des joueurs qu'il a observés de près depuis mars dernier lors des qualifications pour la CAN 2025. Cependant, il est prévu qu'il introduise de nouveaux visages en novembre, notamment après la qualification assurée. Des joueurs comme Youssef Belaïli pourraient faire leur retour, et de nouveaux binationaux, tels que Rayan Cherki, sont également pressentis pour rejoindre l'équipe.

Enfin, Petković a battu un record personnel en devenant le premier entraîneur de l’histoire de l’équipe nationale algérienne à remporter trois victoires consécutives à l’extérieur en six matchs.