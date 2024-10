NAPEC 2024 : Signature d’accords bilatéraux et de nombreuses collaborations

La 12e édition du (Napec 2024),North Africa Energy & Hydrogen Exhibition and Conference, s'est clôturée ce soir au Centre des conférences Mohamed Ben Ahmed à Oran, après trois jours d'activités. Cet événement a abouti à la signature de quatre accords bilatéraux et de nombreuses collaborations entre les grandes entreprises internationales provenant de 54 pays.

Lors de la conférence de presse de clôture, Jafar Yacini, fondateur et directeur général de NAPEC, a qualifié cette édition de "réussite exceptionnelle". Il a souligné la participation record, avec plus de 22 000 participants, dont 15 700 visiteurs. Pendant trois jours, des accords, des partenariats et des conférences de haut niveau ont été établis, autour du thème de cette année : "L'équilibre entre hydrocarbures et énergies propres pour un mix énergétique efficace".

Le NAPEC 2024 a attiré un total de 217 entreprises, y compris des acteurs majeurs dans le domaine des hydrocarbures, et 54 pays étaient représentés. Cela reflète, selon Yacini, l'intérêt croissant pour cette plateforme internationale. Il a également souligné l'importance des récentes réformes de la législation algérienne sur les hydrocarbures, qui ont encouragé les investissements étrangers en facilitant un cadre fiscal avantageux pour les entreprises.

Quant à la prochaine édition, Yacini a promis qu'elle surpassera les précédentes, avec encore plus d'entreprises internationales et d'experts mondiaux pour renforcer les partenariats dans le secteur énergétique.