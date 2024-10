Le Makhzen, de l'affaire "pegasus" aux "artisans plâtriers"

Les résultats obtenus sur le terrain par les services de sécurité compétents dans la recherche des cellules d’espionnage marocaines à l’intérieur du territoire national corroborent le récit officiel de l’activité hostile et croissante menée par les renseignements du Makhzen alliés de l’entité sioniste, et les opérations de Tlemcen en aout dernier et de de Sidi Bel Abbès il y a deux jours aux confortent les affirmations du président Abdelmadjid Tebboune sur "La surveillance des cellules d’espions marocaines associées à l’entité sioniste", en évoquant l’instauration par l’Algérie d’un visa pour les citoyens marocains, motivée par le renforcement de la sécurité nationale du pays.

Selon les faits annoncés par les autorités judiciaires, l’activité hostile du makhzen contre la sécurité algérienne ne se limite plus au cyber-espionnage de Pegasus ou au recrutement d’algériens, d’arabes et d’étrangers pour alimenter la guerre psychologique par le biais de plateformes électroniques, et d’autres formes de coordination entre le régime du Royaume et l’entité sioniste, pour cibler l’image de l’Algérie et nuire à ses intérêts internes et externes. Il a également eu recours à des réseaux d’espionnage sous le couvert d’actes artisanaux et d’activités simples que des centaines de citoyens marocains exercent en toute tranquillité sur le territoire national depuis des décennies.

Il est fait référence aux derniers développements de cette affaire grave concernant l’arrestation de deux ressortissants étrangers dans la wilaya de Sidi Bel Abbès pour actes hostiles contre l’Algérie en faveur d’un Etat étranger. Des groupes marocains, qui peuvent inclure des artisans professionnels, de l’artisanat et de la décoration intérieure qui imprègnent le tissu social algérien, que le makhzen peut facilement exploiter par le makhzen et ses alliés sionistes pour rassembler des informations et établir des réseaux internes pour surveiller la situation intérieure "les points de vue de la communauté locale, les attitudes, l’examen de la situation psychologique des citoyens, diverses questions relatives aux questions de sécurité nationale interne, la mesure des attitudes publiques et autres types d’espionnage..."

Selon les observateurs, la restriction de l’entrée pour les détenteurs de passeports marocains permet de filtrer les documents et de recueillir des informations préalables sur chaque personne quel que soit le but déclaré d’entrer sur le territoire national, surtout les récents développements et la possibilité poux de travailler des cadres de l’état, des fonctionnaires officiels, des personnes importantes, des responsables de grandes institutions, d’institutions ou de mosquées, et autres espaces ou circuits fermés qui fournissent d’importantes sources de renseignements.

Les derniers faits renforcent la position officielle après qu’il a été confirmé que la cellule d’espionnage démantelée il y a deux jours à Sidi Bel Abbès était dirigée par deux artisans marocains qui travaillaient pour une entité étrangère, avant d’être traduits en justice pour "espionnage et intelligence pour un état étranger et atteinte à l’unité de la nation et à l’atteinte à la sécurité de l’Etat ".

Un étudiant universitaire a également été arrêté à Oran doit être jugé pour promotion intentionnelle de fausses informations portant atteinte à l’ordre public en utilisant les technologies de l’information et de la communication en recrutant des personnes de manière direct et indirect à des fins terroristes.

Ces développements font suite à d’autres résultats obtenus par les services de sécurités le 24 août dernier dans la ville de Tlemcen, lorsqu’un réseau de sept personnes, dont quatre marocains, a été arrêtés, suite au démantèlement d’un réseau d’espionnage et de renseignement visant à compromettre la sécurité de l’État, selon le procureur du tribunal de Tlemcen, Mustafa Louba, en septembre dernier.

Après le débat qui a suivi les récentes décisions de l’Algérie suite aux activités hostiles du makhzen, le président Tebboune a été clair lorsqu’il a révélé que la décision d’imposer un visa aux détenteurs de passeports marocains était due à "relation avec l’entité sioniste".

Le président algérien a déclaré le mois dernier que la décision était le résultat de la "coopération sécuritaire" entre le Royaume du Maroc et l’entité sioniste et la " présence de cellules d’espionnage".

Le Makhzen et Tel-Aviv ont renforcer leurs activités en ligne contre les palestiniens, les libanais et l’Algérie.

Une enquête électronique précise préparée par des experts algériens et arabes, a révélé que l’unité de coordination bilatérale a intensifié son activité depuis trois ans pour attaquer l’État et le peuple algériens. Il a favorisé la normalisation et le rapprochement sioniste-marocain-arabe, alimentant l’hostilité entre Algériens, Marocains et Saoudiens, ce qui confirme la coordination entre le Palais royal et Tel Aviv, qui a récemment atteint un nouveau palier "après qu’il soit apparu qu’une partie des tweets et des campagnes de dénigrement des leaders de la résistance au Liban et à Gaza venait du Maroc, sans oublier le récent projet d’accorder la nationalité marocaine aux descendants de citoyens juifs, malgré la crainte d’activistes marocains de voir la nationalité marocaines accordée à des personnes impliquées dans des crimes de guerre.