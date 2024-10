Effondrement de l'immeuble de Béchar: les premiers résultats de l'enquête

Le ministère a indiqué avoir " intenté une action en justice judiciaires contre toute prsonne ayant causé des dommages aux colonnes et à la structure de l'immeuble". L'immeuble, situé dans le quartier des 770 logements sur la route de Lhamer, s'est effondré vendredi soir. Les habitants de l'immeuble ainsi que de l'immeuble voisin avaient été évacués et la zone a été sécurisée après la découverte le matin même de nombreuses fissures dans les murs et les colonnes.