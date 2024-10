Libération des otages : Les conditions de Haniyeh et de Sinwar

Le dirigeant au sein du mouvement Hamas Sami Abu Zuhri a déclaré que "l'occupation israélienne a échoué à atteindre ses objectifs à Gaza un an après le déluge d'Al-Aqsa".

Il a souligné que les prisonniers israéliens ne seront relâchés qu’une fois les conditions posées par les dirigeants de Hamas, Ismaïl Haniyeh et Yahya Sinwar, soient respectées.

Abu Zuhri a également appelé à la formation d'une coalition islamique pour lutter contre l'alliance mondiale qui soutient l'occupation et a salué le rôle de l'Algérie dans la défense de la cause palestinienne, tant au Conseil de sécurité qu'à l'extérieur.

Ces déclarations ont été faites lors d'une manifestation de solidarité avec Gaza organisée par l'Union nationale des journalistes algériens à la Maison de la presse Tahar Djaout, à laquelle ont assisté de nombreux journalistes en soutien à leurs collègues palestiniens, qui subissent des violences, des arrestations et des menaces. Abu Zuhri a exprimé sa gratitude envers les journalistes algériens pour leur soutien aux journalistes palestiniens, notant que des centaines de journalistes à Gaza ont été tués, blessés ou arrêtés. Il a déclaré que "le rôle du journaliste n'est pas moins important que celui du combattant sur le terrain". "Si ce journaliste n'était pas là, le monde ne serait pas au courant des crimes de cette occupation", a-t-il ajouté.

Selon Abu Zuhri, "l'occupation israélienne se concentre sur l'assassinat et l'arrestation des journalistes pour dissimuler la vérité et commettre ces massacres sans que personne ne soit informé", affirmant que le rôle des journalistes à Gaza est crucial.

Abu Zuhri a également précisé que cette manifestation est d'une grande importance, coïncidant avec le premier anniversaire de la guerre à Gaza. "Aujourd'hui, nous affirmons que l'occupation a échoué à atteindre ses objectifs", a-t-il déclaré.

"Elle a affirmé vouloir anéantir Hamas, récupérer ses prisonniers et faire revenir les colons dans leurs maisons. Un an après, nous disons que l'occupation n'a réalisé aucun de ses objectifs. Hamas n'a pas été brisé comme elle le souhaitait, et elle n'a pas récupéré ses prisonniers, et les colons ne sont pas revenus dans leurs maisons."

En référence aux meurtres des dirigeants Ismaïl Haniyeh et Yahya Sinwar, il a déclaré que "l'occupation pense qu'en tuant les dirigeants, elle parviendra à anéantir la résistance et le mouvement Hamas. Mais nous disons à l'occupation qu'elle se trompe". Il a insisté sur le fait que "Hamas est un mouvement puissant, et ils ne réussiront pas à l'affaiblir ou à l'éliminer". Il a également rassuré le peuple algérien et, à travers lui, tous les peuples de la région, que "Hamas est en bonne santé et plus fort que ce que beaucoup pensent". Il a souligné que "la résistance est forte et se poursuit. La résistance fabrique son armement pendant les combats, recrute plus de combattants et renforce ses tunnels, sa capacité de contrôle et de commandement demeure".

Dans ce contexte, il a déclaré que "les Américains et les Israéliens pensaient qu'en assassinant le chef du mouvement et l'architecte du déluge d'Al-Aqsa, le martyr Yahya Sinwar, le mouvement serait affaibli et qu'ils pourraient le faire céder pour libérer les prisonniers israéliens. Pendant ce temps, l'occupant continue de tuer et de commettre des atrocités tout en refusant de se retirer".

"Nous disons à ces gens, ici depuis l'Algérie, que vous pariez sur une illusion. Les prisonniers israéliens ne reviendront que si l'occupation répond aux conditions posées par Haniyeh et Sinwar", a-t-il ajouté.

Holocauste nazi au nord de Gaza

Sami Abu Zuhri a abordé la situation à Gaza, en particulier dans le nord, appelant les journalistes et les médias en Algérie et ailleurs à se concentrer sur "l'holocauste qui se déroule dans le nord de Gaza".

Il a signalé que "l'occupation israélienne a totalement fermé la région et a empêché l’accès de la nourriture et des médicaments. Nous sommes sur le point de terminer la troisième semaine de ce blocus". "Gaza est sans nourriture et sans médicaments, et chaque heure, il y a des massacres et des meurtres, la plupart des victimes étant des enfants et des femmes. Nous sommes donc face à un grand holocauste nazi qui dure depuis environ trois semaines dans le nord de Gaza" enchaina-t-il.

D'autre part, il a critiqué le rôle des États-Unis en disant : "Si vous voulez que le rôle de médiation réussisse, vous devez être de véritables médiateurs. Le rôle des États-Unis, sous prétexte de médiation, n'a aucune valeur tant qu'ils fournissent à l'occupant des tonnes de bombes avec lesquelles il tue nos compatriotes dans le nord de Gaza et dans tout le territoire de Gaza". Avant d’ajouter : "Quel est le sens du rôle des États-Unis en tant que médiateur s'ils adoptent la position de Netanyahu à cent pour cent ou même plus ?". Il a conclu en affirmant que "la position américaine et israélienne est la même, donc l'administration américaine n'est pas un médiateur, mais plutôt un ennemi et un partenaire dans cette confrontation".

Guerre mondiale contre Gaza

En parlant de la situation à Gaza, il a déclaré que ce que subit Gaza est "une bataille mondiale où l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie se tiennent aux côtés de l'occupant contre une région de 360 kilomètres carrés. Cette guerre n'est pas juste, c'est une guerre mondiale contre 360 kilomètres carrés".