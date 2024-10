La mafia du café résiste au plafonnement des prix

Malgré les mesures prises par le gouvernement pour freiner la hausse des prix du café en fixant des marges bénéficiaires maximales à l'importation, à la distribution en gros et en détail, le marché continue de connaître une « résistance » de la part de certains importateurs et producteurs.

Ces derniers n'ont pas été favorisés par les récentes décisions gouvernementales, ce qui a eu un impact négatif sur les prix du café, que ce soit dans les cafés ou dans les magasins, comme l'a révélé le secrétaire général de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens (UNCAA).

Dans ce cadre, le secrétaire général de l'UNCAA, Issam Bedrissi, a déclaré à « El Khabar » que l'Union avait reçu plusieurs plaintes de la part des propriétaires de cafés, indiquant que certains importateurs et producteurs (torréfacteurs) leur vendaient le café à des prix élevés qui ne correspondaient pas aux prix plafonnés par le gouvernement.

Selon Bedrissi, ces commerçants ont également confirmé que les producteurs et importateurs refusaient de leur fournir des factures de vente pour échapper aux contrôles imposés par les services du ministère du Commerce.

En août dernier, le gouvernement a publié un décret exécutif fixant le prix maximal du café à la consommation ainsi que les marges bénéficiaires maximales à l'importation, à la distribution en gros et en détail.

Le décret fixe les prix maximaux du café, toutes taxes comprises, à la consommation, à 1.250 dinars le kilogramme pour le café vert ou torréfié. Pour le café « Robusta », les prix maximaux à la consommation sont fixés à 1.000 dinars le kilogramme, toutes taxes comprises.

Selon ce même décret, la marge bénéficiaire maximale appliquée à l'importation du café vert destiné à la revente en l'état est plafonnée à 3 %, calculée sur la valeur en douane. La marge bénéficiaire maximale pour les produits dérivés du café vert importé destiné à la transformation est fixée à 4 %, calculée sur le coût de revient.

Ainsi, le décret oblige les opérateurs concernés à se baser sur les prix d'achat de référence mentionnés pour bénéficier de la compensation prévue. Tout opérateur ayant acheté du café vert à un prix supérieur au prix d'achat de référence doit fournir des justificatifs soumis à l'appréciation du comité de compensation. Si les justificatifs fournis ne sont pas fondés, la demande de compensation est rejetée.

Pour ce qui est du plafonnement des marges bénéficiaires maximales appliquées à la distribution en gros et en détail, le décret fixe la marge bénéficiaire maximale à la distribution en gros à 4 % pour le café vert, torréfié ou moulu (« Arabica » et « Robusta »), et à 8 % pour la distribution en détail.

Le secrétaire général de l'UNCAA a affirmé que l'Union avait été parmi les premiers à saluer cette décision, mais malheureusement, certains importateurs n'ont pas été favorisés par la marge de 4 %, selon les constats de l'Union sur le terrain, ce qui a été officiellement rapporté au ministère concerné pour prendre des décisions strictes, a ajouté Bedrissi.

Le même interlocuteur a indiqué que certains commerçants, notamment des propriétaires de cafés, étaient prêts à vendre le café à un prix ne dépassant pas 30 dinars si le décret exécutif était appliqué dans sa totalité.

Il a également exprimé son inquiétude quant aux répercussions de cette situation sur les boîtes de café destinées aux familles et vendues dans les magasins, car elles sont souvent achetées par les propriétaires de cafés, ce qui entraîne une pénurie dans les points de vente de détail.

Enfin, le porte-parole des commerçants algériens n'a pas caché qu'il existe un petit nombre de personnes qui contrôlent le marché du café en Algérie et qui « résistent » pour imposer leur logique et réaliser des profits financiers au détriment des citoyens.