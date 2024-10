Un mort dans un tragique accident de circulation à Bouira

Un accident de collision entre deux camions, suivi d'un incendie, s'est produit ce mardi soir sur l'autoroute Est-Ouest en direction de Constantine, dans la localité de Drablia, dans la wilaya de Bouira, perturbant ainsi la circulation et entrainant la fermeture de la route.

Le bilan fait état d’une personne décédée et d’un blessé suite à des brûlures, qui a reçu les soins nécessaires sur place par les services de la protection civile, lit-on dans un communiqué de la cellule de communication de la direction de la protection civile de la wilaya de Bouira.

Les services de sécurité routière de la wilaya de Bouira sont intervenus pour ouvrir une enquête et déterminer les circonstances de l'accident.