Un quart d'heure de pluie a inondé des quartiers de Blida

Les fortes pluies qui se sont abattues ce soir sur plusieurs quartiers et municipalités de Blida ont provoqué des inondations dans les canalisations, entraînant leur obstruction et compliquant la circulation. Les routes se sont transformées en bassins d'eau, et des interventions des équipes de secours ont été nécessaires en raison des infiltrations d'eau dans certaines habitations, en particulier dans le chef-lieu de la wilaya.

Les eaux de pluie, qui ont continué à tomber intensément pendant environ 15 à 20 minutes, ont submergé de nombreuses rues et quartiers, provoquant un arrêt complet de la circulation dans les quartiers de Ramoul, Sidi Abdelkader, Larmaf et Douirets, ainsi que dans d'autres zones.

Des infiltrations d'eau ont également été signalées dans des logements au centre-ville et dans ses environs, ce qui a incité certains sinistrés à sortir dans la rue pour protester, surtout que certains quartiers n'avaient pas encore bénéficié de nettoyages des canalisations malgré les avertissements et les appels d'experts en gestion des catastrophes.

Ce changement météorologique rapide a également causé des inondations sur l'autoroute Est-Ouest, où les conducteurs se sont retrouvés piégés au milieu de flaques d'eau, et des étincelles électriques ont été observées sur les poteaux électriques.