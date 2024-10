L'Algérie condamne les attaques sionistes contre l'Iran

L'Algérie a condamné "avec force" les attaques militaires menées par l'entité sioniste contre la République islamique d'Iran.

L’Algérie a exprimant sa solidarité avec les Iraniens suite à cette "odieuse" agression en "violation flagrante" de la charte des Nations Unies, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'Algérie a également rappelé "la responsabilité qui incombe à la communauté internationale pour réfréner l'occupation israélienne et faire cesser son escalade multiforme et tous azimuts au Moyen-Orient, une région plongée par cette occupation dans une infinie spirale d'insécurité et d'instabilité", selon le communiqué.