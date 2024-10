Le président Tebboune décoré de la médaille de l'Ordre d'Al-Saïd

Le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, a décoré, mardi soir à Mascate, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la médaille de l'Ordre d'Al-Saïd, la plus haute distinction du Sultanat d'Oman, qui porte le nom de la famille royale.

Cette médaille n'est décernée qu'aux monarques et présidents du monde. Le Sultan Haitham ben Tariq, a décoré le Président de la médaille comme symbole des liens de fraternité et de la grande coopération entre eux. Il lui a également offert le célèbre poignard omanais.

A son tour, le Président a décoré Sa Majesté le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Athir".

Il a, par la même occasion, offert à sa Majesté le sabre traditionnel algérien de Beni Yeni "Le Flissa".

Le président de la République a entamé, mardi, une visite d'Etat au Sultanat d'Oman, pays frère, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays frères.