Ounas rejoint Attal à Al Sadd

L'attaquant international algérien Adam Ounas, libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec Lille OSC, s'est engagé avec Al Sadd jusqu'à la fin de la saison en cours, a annoncé samedi, le club qatari de première division sur ses réseaux sociaux.

L'ailier droit algérien de 27 ans, rejoint ainsi son compatriote Youcef Attal, qui avait signé en septembre dernier, en faveur d'Al Sadd pour deux saisons en provenance du club Turque l'Adana Demirspor.

Ounas a porté les couleurs de plusieurs clubs européens entre autres, les Girondins de Bordeaux et l'OGC Nice et LOSC Lille en France, en plus de Naples, Crotone et Cagliari en Italie.

Adam Ounas a disputé 28 matchs avec la sélection nationale, marquant 5 buts, et faisait partie de l’effectif sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019.

Sa dernière apparition avec les Verts remonte à la dernière Coupe d’Afrique des Nations, début 2024, en Côte d'Ivoire, sous la direction de l’ancien sélectionneur Djamel Belmadi.