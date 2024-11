Signature d’un contrat de construction d’une mine de zinc et de plomb à Bejaia

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu samedi à Alger les responsables des sociétés australienne "Terramin" et chinoise "Sinosteel", chargées de la réalisation du projet de la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza-Oued Amizour (Bejaïa), réaffirmant l'importance économique de ce projet, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans le cadre du suivi de la réalisation des projets miniers structurants, le ministre a rencontré le PDG de la société australienne "Terramin", Feng Sheng, et le directeur général (DG) de la société chinoise "Sinosteel", Hua Guangming, en présence des PDG du groupe "Sonarem", et de l'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF), ainsi que des DG de l'Office national de la recherche géologique et minière (ORGM), et de la joint-venture algéro-australienne WMZ, en sus de cadres du ministère et des deux sociétés australienne et chinoise.

Cette rencontre intervient, selon le communiqué, après la signature du contrat pour la réalisation de la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza-Oued Amizour, ainsi que pour la construction d'une usine de traitement de ces deux matériaux.

La cérémonie de signature a eu lieu ce jour au siège de la DG de Sonarem entre la société "WMZ", représentée par l'ENOF, l'ORGM et la société australienne "Terramin", chargés de la gestion du projet d'une part, et la société chinoise "Sinosteel", chargée, en vertu du contrat, de la réalisation de la mine, de l'usine de traitement ainsi que des installations relevant de ce projet "important", d'autre part.

La rencontre intervient également suite au début, jeudi dernier, des travaux des ouvrages relevant du projet au niveau de la base de la société "WMZ", en présence du wali de Bejaïa et de représentants des autorités locales, précise la même source, soulignant que de nombreux équipements et ressources humaines de l'entreprise en charge du projet ont été mobilisés, avec des avancées notables dans le processus de notification des procédures d'expropriation pour les propriétaires des terrains concernés.

Lors de cette rencontre, le ministre de l'Energie et des Mines, a félicité les responsables de "Sonarem", "Terramin" et "Sinosteel" pour ce contrat et a réaffirmé "l'importance économique de ce projet en insistant sur le respect des délais de réalisation et l'accélération de sa mise en service, prévue pour juillet 2026".

Il a également souligné l'importance du respect des conclusions de l'étude de faisabilité, notamment sur les aspects techniques et environnementaux, en particulier en matière de sécurité, indiquant que ce projet marque "le début de nouvelles opportunités de coopération en vue de réaliser d'autres projets miniers communs avec les partenaires australiens et chinois, à travers le pays".

Le ministre a en outre rappelé que ce projet "s'inscrit dans le cadre du développement du secteur des mines et de la relance des activités minières, et qu'il devrait générer de nombreux bénéfices pour l'économie nationale et le développement économique de la région, et ce à travers la création d'emplois, la formation, le développement de l'industrie minière de transformation, ainsi que le transfert du savoir-faire et de technologies", précise le communiqué.

Selon le ministre, tout cela est en ligne avec "le programme du gouvernement, conformément aux instructions de Monsieur le président de la République, pour le développement de l'investissement minier et l'amélioration du climat d'investissement en Algérie".

De leur côté, les PDG de "Terramin" et de "Sinosteel" "ont exprimé leur satisfaction totale" quant aux avancées réalisées dans ce projet, grâce au soutien continu du ministère et des autorités locales.

Ils ont réaffirmé "leur engagement à réaliser ce projet selon les normes internationales, en faisant de ce projet un modèle de référence dans le domaine, conformément à l'étude de faisabilité y afférente, approuvée suivant les règles prévues dans les exigences de protection de l'environnement, de sécurité, et de développement économique et social, notamment à travers la création d'emplois et la formation continue".