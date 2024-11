Du nouveau concernant les salaires des employés de la Fonction Publique

Le ministre des Finances, Abdelaziz Faid, a révélé que le projet de loi de finances a été élaboré dans un contexte particulier. Lors de la présentation du projet de loi de finances 2025 devant les députés ce lundi, le ministre a expliqué que cette loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre efficace du nouveau modèle de gouvernance. Il a précisé que, pour la troisième année consécutive, le budget est établi selon un mode de programme reflétant les orientations de la politique publique et le budget à moyen terme 2025/2027.

Faid a affirmé la création de plus de 374 000 emplois dans la fonction publique depuis 2024 et que trois révisions des grilles salariales des fonctionnaires ont été effectuées, la première a concerné 2.7 millions de fonctionnaires et retraités avec un impact financier estimé à 220 milliards de dinars.

La deuxième révision des salaires, en 2023, a touché 2.8 millions de fonctionnaires et retraités, avec un impact financier de 585 milliards de dinars. La troisième révision des salaires, en 2024, a bénéficié à plus de trois millions de fonctionnaires et retraités, avec un impact financier de 578 milliards de dinars.

Le ministre des Finances a, également, indiqué que le gel de 982 projets d’investissement, suspendus depuis 2014 pour un montant total de 1.838 milliards de dinars, a été levé.

De plus, entre 2020 et 2024, plus de 374.000 emplois ont été créés dans la fonction publique, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, 338.000 bénéficiaires du dispositif d’insertion professionnelle ont été intégrés. 179.000 bénéficiaires du dispositif d’activité d’insertion sociale ont vu leurs contrats transformés en contrats à durée indéterminée.

Il a, également, évoqué la poursuite de la réalisation de grands projets, au nombre de 178, pour un montant de 9.815 milliards de dinars, couvrant des secteurs tels que les travaux publics, l'hydraulique, le logement, l’agriculture, la santé, l’environnement, l’énergie, les mines et les transports.