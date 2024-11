« Madar Maritime Company » compte acquérir deux navires

La nouvelle compagnie de transport maritime de marchandises créée récemment, Madar maritime company (MMC), a entamé les démarches pour acquérir ses deux premiers navires l'année prochaine (2025), consolidant ainsi le pavillon national en manque de navires notamment de type vraquiers, a indiqué lundi à Alger, son PDG, Ali Ourak.

"Compte tenu du déficit en matière de navires vraquiers destinés au transport du clinker, du phosphate et des céréales notamment, MMC compte acquérir deux navires pour notre première année d'activité et nous avons entamé pour cela les démarches nécessaires", a déclaré à l'APS M. Ourak, en marge des travaux de la Conférence internationale de l'économie maritime (CIEM), organisée sous le thème : "Naviguer vers l'avenir: construire le secteur maritime de demain", par World Trade Center Algiers et Wolrd Trade Support.

Selon les précisions du PDG de cette filiale du groupe public Madar Holding, ces deux acquisitions "serviront d'abord à transporter les marchandises produites par les usines relevant du groupe, destinées à l'exportation, et couvrir ensuite une partie de la demande pour l'importation de marchandises, sur le marché algérien, largement couvert par les armateurs internationaux".

"Nous allons commencer par couvrir une part de la demande du marché national, qui a besoin au moins de six navires vraquiers, avant d'acquérir des porte-conteneurs dans une seconde phase", soutient-il.

MMC veut aussi mettre ses navires à la disposition des exportateurs nationaux pour leur faciliter l'accès aux marchés internationaux, tout en assurant la régularité des traversées depuis les ports algériens.

Créée en août dernier, MMC est dotée d'un capital social de 4 milliards de dinars. Elle est spécialisée dans le transport et la logistique maritime, et ambitionne de contribuer à renforcer le pavillon national en le dotant de nouvelles capacités.