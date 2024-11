Djelfa : La perpétuité pour un ravisseur d’un homme pendant 28 ans

La Cour de Djelfa a condamné à la perpétuité, l'accusé qui avait enlevé un jeune homme il y a 28 ans et l’avait retenu dans sa maison, dans la commune d’El Guedid, dans la wilaya de Djelfa.

Cette affaire atroce, qui a secoué la région, a commencé en mai dernier lorsque le frère de la victime a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale, déclarant avoir entendu des rumeurs selon lesquelles son frère, disparu depuis 1996, serait retenu dans la maison d’un voisin.

Suite à la plainte, le parquet a ordonné une enquête approfondie.

Lors de la perquisition du domicile de l'accusé, les autorités ont retrouvé le jeune homme détenu dans des conditions tragiques, enfermé dans une bergerie, vivant dans un isolement total du monde extérieur.

Au cours des investigations, des accusations ont été portées contre le principal suspect, incluant l’enlèvement et la détention sans ordre judiciaire, ainsi que le trafic d’êtres humains dans des conditions d’exploitation de la victime.

Sept autres personnes ont été convoquées par la justice, pour avoir été suspectées de ne pas avoir signalé le crime bien qu’elles en aient eu connaissance.

Six d'entre elles ont été placées en détention provisoire, tandis que deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire.

Après le procès, la cour a condamné la sœur du principal accusé à 6 mois de prison ferme, tandis que deux personnes ont été acquittées et quatre autres ont été condamnées à un an de prison, dont six mois avec sursis.

Le parquet a, également, ordonné un suivi médical et psychologique pour la victime, qui a vécu dans un isolement complet pendant toutes ces années, privé de tout contact avec le monde extérieur.

Cette affaire a suscité une grande polémique dans la région et dans tout le pays. De nombreux citoyens ont exprimé leur indignation face à l’horreur de cette séquestration de longue durée, réclamant des peines plus sévères pour de tels actes.