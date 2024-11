Attaf s’entretient avec Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, vendredi, des entretiens bilatéraux avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, et ce, à l'entame de sa visite officielle à Sotchi en Russie où il devra participer aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie, indique un communiqué de ministère.





La rencontre a permis d'"évoquer l'état et les perspectives des relations de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'Etat effectuée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Russie en juin 2023, et des discussions qu'il a eues avec le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, précise le communiqué.

"Les deux parties ont également échangé les vues sur les questions les plus importantes aux niveaux régional et international, notamment les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Sahel", conclut le communiqué.