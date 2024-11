L'Associated Press a rapporté que les compagnies aériennes internationales évitent les vols vers l'entité sioniste, à l'exception des compagnies aériennes émiraties à l’image de Flydubai et Emirates.

«Une année de guerre a laissé sa trace sur l'aéroport international Ben Gurion, car les compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols, les portes d'embarquement sont vides et des photos de prisonniers (sionistes) de la (résistance) sont suivies par quelques passagers entrants alors qu'ils se dirigent vers la salle des bagages», a indiqué l’agence dans un rapport.

Elle a souligné que « l'un des bureaux chargés d'accueillir et d'enregistrer les voyageurs est toujours bondé de voyageurs à destination des Émirats arabes unis, qui ont ouvert un pont entre Israël et le monde extérieur pendant toute la durée de la guerre ».

Depuis le déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre 2023, les compagnies aériennes internationales ont suspendu, puis repris, puis suspendu les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv vers le monde entier.

Flydubai, la compagnie sœur d’Emirates, a poursuivi ses vols, maintenant l'entité connectée au reste du monde, même après que les fournisseurs concurrents low-cost ont cessé de voler vers l'entité sioniste.

De son côté, Emirates a également poursuivi ses vols vers l'entité occupée.

Si le maintien du programme de vols reste politiquement important pour les Émirats arabes unis, qui ont établi des relations diplomatiques avec les sionistes en 2020, il a permis d'accroître les recettes financières, en particulier pour flydubai.