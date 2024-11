La sous-secrétaire américaine Uzra Zeya en visite en Algérie

La sous-secrétaire d'État américaine chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme, Uzra Zeya, entame aujourd'hui, dimanche, une visite en Algérie pour discuter des "questions de stabilité, de sécurité et de prospérité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel", selon un communiqué publié vendredi sur le site web du Département d'État américain.

La visite, qui s'étendra jusqu'au 21, inclura également l'Égypte, où Zeya abordera avec les responsables des deux pays des questions relatives aux "droits de l'homme, ainsi qu'au partenariat dans la lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de drogues", a indiqué le Département d'État. Ce dernier a souligné que Washington "soutient les libertés fondamentales, y compris la liberté de religion ou de conviction, ainsi que la liberté d'expression, et œuvre pour une gestion sûre, ordonnée et humanitaire de la migration, tout en renforçant la coopération pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de drogues dans la région". Le Département d'État a également précisé que Zeya serait accompagnée de la sous-secrétaire d'État aux affaires du Moyen-Orient, Barbara Leaf, lors de sa visite dans la région.

Le Département d'État n'a pas précisé quels responsables algériens Uzra Zeya rencontrera en Algérie, ni la durée de son séjour. Étant donné son domaine de responsabilité, il est probable qu'elle rencontrera des diplomates algériens.

La même responsable avait rencontré l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Boukadoum, dans la capitale américaine, le 25 octobre dernier. "Cette rencontre a été une autre occasion de poursuivre le dialogue bilatéral sur nos valeurs communes et de discuter du renforcement de notre coopération sur les questions de politique migratoire", a indiqué l'ambassade américaine à Alger dans un communiqué. Le communiqué a également précisé qu'en Égypte, Uzra Zeya "soulignera le partenariat solide entre les États-Unis et l'Égypte, notamment en matière de droits de l'homme, et exprimera le soutien des États-Unis à l'hospitalité généreuse de l'Égypte envers les réfugiés et demandeurs d'asile fuyant les conflits régionaux".

Le Département d'État américain a également évoqué le renforcement de "nos efforts communs pour faire face aux crises humanitaires à Gaza et au Soudan". En Égypte, Zeya rencontrera des partenaires du gouvernement, de la société civile et des organisations internationales. Elle sera accompagnée du vice-assistant du secrétaire d'État aux affaires de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, Christopher Le Mon.