Projet de résolution sur Gaza: Les États-Unis opposent leur veto

Le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué, ce mercredi, à adopter un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza.

Le projet de résolution a été voté avec 14 voix pour et une voix contre par un membre permanent du Conseil de sécurité (les États-Unis).

Le projet, élaboré par les dix membres non permanents du Conseil, exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, à respecter par toutes les parties concernées, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

Le texte appelle également à renforcer l'aide humanitaire à Gaza, à protéger les civils et leurs biens, et à mettre en œuvre la résolution 2735 de l'ONU, qui réaffirme le rôle central de l’(UNRWA) dans la réponse humanitaire dans la région.