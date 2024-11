La violence dans les stades frappe à nouveau

Le stade olympique du 5 Juillet a été le théâtre d'émeutes ce mercredi soir avant le début du derby algérois entre la MC Alger et le CR Belouizdad, dans le cadre de la 10e journée de la Ligue professionnelle 1.

Les supporters des deux clubs se sont affrontés en se lançant des chaises et des feux d'artifice dans les gradins supérieurs du stade, tandis que les forces de sécurité tentaient de disperser les deux groupes, comme l'ont montré des vidéos sur les réseaux sociaux.

Un autre incident regrettable a eu lieu au stade Abed Hamdani à Khroub, plus tôt dans la journée, lorsqu'un projectile a blessé l'attaquant de l’USMH, Aymen Laouar, à la tête, provoquant un saignement.

L'incident s'est produit entre les deux mi-temps de la rencontre qui faisait partie du calendrier ajusté de la Ligue 2, alors que les joueurs s'apprêtaient à se rendre dans les vestiaires.