Veldkamp: « Nous sommes prêts à exécuter le mandat de la CPI contre Netanyahu »

Le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Kasper Veldkamp, a confirmé, ce jeudi, que son pays est prêt à exécuter le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Selon l'agence Reuters, le ministre néerlandais a déclaré : « Nous sommes prêts à exécuter le mandat de la Cour pénale internationale contre Netanyahu ».

Plus tôt dans la journée, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Galant concernant des « crimes de guerre allégués » à Gaza. La Cour a indiqué qu'il y avait des « motifs raisonnables » de croire qu'ils avaient commis des crimes de guerre. Dans un communiqué, la Cour a ajouté qu'il y avait des « motifs raisonnables » de penser que Netanyahu et Galant avaient supervisé des attaques contre des civils.

La Cour a précisé que les crimes de guerre présumés contre Netanyahu et Galant incluent l'utilisation de la famine comme arme de guerre, en mentionnant que des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été portées contre eux.

La Cour a également confirmé que l'acceptation de la compétence de la Cour par Israël n'était pas nécessaire, estimant que l'émission de ces mandats d'arrêt servait les intérêts des victimes.