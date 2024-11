Disparition suspecte du rabbin Kogan aux Émirats

Des médias hébreux ont annoncé ce samedi soir la disparition d'un rabbin israélien aux Émirats arabes unis.

Selon le réseau Quds News, les services de sécurité de l'occupation et des Émirats enquêtent depuis plusieurs jours sur la disparition d'un "rabbin israélien", suspectant qu'il aurait été enlevé ou tué par une cellule liée à l'Iran.

La chaîne 13 israélienne a rapporté que le rabbin, identifié comme Zvi Kogan, émissaire du mouvement extrémiste sioniste Habad, a perdu tout contact depuis mercredi dernier.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, en collaboration avec le Mossad et le Conseil national de sécurité, a confirmé que Kogan résidait aux Émirats, ajoutant qu'une piste "terroriste" n'était pas écartée et qu'une enquête a été ouverte.