Sonatrach dévoile les détails du concours de recrutement

Sonatrach a dévoilé aujourd’hui, mardi, les détails des filières professionnelles requises pour le concours national ouvert au recrutement des diplômés des universités, instituts et écoles académiques, pour occuper des postes d’ingénieurs et de techniciens.

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la société a expliqué que « dans le cadre de l’organisation du concours national ouvert au recrutement des diplômés des universités, instituts et écoles académiques pour occuper des postes d’ingénieurs et de techniciens, organisé en partenariat avec l’Agence nationale pour l’emploi, Sonatrach informe sur les détails des filières professionnelles requises dans ce concours, qui comprend 19 spécialités, à savoir : le forage pétrolier, la géologie, la géophysique, la production de puits, les réservoirs, les laboratoires d’analyse des hydrocarbures, les énergies renouvelables, l’hydrogène, le transport des hydrocarbures et l’ingénierie gazière ».

S’ajoutent également : « les spécialités en mécanique, mécanique industrielle, électricité industrielle, raffinage et pétrochimie, commercialisation des hydrocarbures, santé, sécurité et environnement, économie pétrolière, intelligence artificielle et informatique ».

Il est à noter que les inscriptions pour le concours national de Sonatrach seront ouvertes via le site électronique dédié, accessible à l’adresse suivante :

https://nationalrecruit.sonatrach.dz

Du jeudi 28 novembre 2024 à 8h00 jusqu’au mardi 10 décembre 2024 à 20h00.