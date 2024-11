Teboune: "la sécurité alimentaire est un enjeu stratégique que nous devons remporter"

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré ce mardi que le pays a "fait de la sécurité alimentaire un enjeu stratégique, qu'il nous faut gagner, dans un monde où l'arme alimentaire est devenue l'une des plus puissantes et des plus influentes".

Lors de sa participation à la célébration du 50e anniversaire de la création de l'Union des agriculteurs algériens, au Centre international des conférences, le président a salué les efforts des agriculteurs, déclarant : "Ils ont fait preuve, en période exceptionnelle, lors de la crise sanitaire (la pandémie de COVID-19), d'un sens aigu de la patrie et d'une conscience claire de la nature du défi".

Il a ajouté : "Ils ont travaillé avec diligence pour fournir les produits agricoles, à un moment où le monde entier souffrait d'un blocage sans précédent, entraînant une grave pénurie de produits alimentaires de base".

Le président a rappelé les "décisions et mesures adoptées, et qui continuent d’être mises en œuvre sur le terrain, telles que l'augmentation du prix d'achat des céréales et des légumineuses auprès des agriculteurs, ainsi que l'augmentation du soutien aux engrais à hauteur de 50% de leur prix de référence, afin d’atténuer l'impact de la hausse des prix sur les marchés internationaux".

Il a exprimé sa satisfaction concernant "la prise de conscience de ces défis au sein du secteur et parmi les différents acteurs impliqués". Il a également insisté à nouveau sur "l'importance de la filière céréalière dans sa stratégie agricole, en raison de la forte consommation de ce produit et de l'instabilité des marchés mondiaux".