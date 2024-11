"Petkovic perd le procès"

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a reçu une mauvaise nouvelle vendredi dernier, après avoir été informé qu'il avait perdu le procès dans lequel il espérait obtenir 13 millions d'euros.

Des sources journalistiques françaises, notamment le site Ouest France, ont révélé que la justice française a validé la décision prise par la direction du club de Bordeaux en février 2022 de résilier son contrat, ainsi que celui de son assistant Antonio Manicone, sans aucune indemnité.

De plus, le tribunal a condamné Petkovic et son assistant à payer les frais judiciaires, qui s'élevaient à 20.000 euros pour Petkovic et à 10.000 euros pour Manicone.

Le club de Bordeaux, dirigé par Gérard Lopez, avait misé sur l'ancien entraîneur de l’équipe nationale de Suisse pour redorer le blason du club. En juin 2021, ils avaient signé un contrat de 3 ans, mais l'expérience a été un échec total.

Les résultats du club ont été catastrophiques, ce qui a conduit la direction à prendre la décision de l'évincer en février 2022, invoquant une "faute professionnelle grave" de sa part, sans lui accorder de compensation financière.

En conséquence, Bordeaux a chuté en Ligue 2 à la fin de cette saison (2021-2022), avant de descendre en Ligue 3 lors de la saison suivante.

Face à cette situation, Petkovic a décidé de porter l'affaire en justice et a réclamé 13 millions d'euros, représentant son salaire pour les deux ans et demi restant sur son contrat, en plus de 2 millions d'euros pour son assistant.

Après plusieurs mois de délibérations, la cour a rejeté la plainte et a confirmé la décision du club de Bordeaux.