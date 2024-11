Un enseignant agressé à Blida

Un enseignant de mathématiques au niveau d’une école moyenne à Ouled Yaich, au nord-est de Blida, a été victime d’une agression physique par des inconnus, qui l’ont violemment frappé, ce qui lui a causé des blessures corporelles et a choqué les élèves témoins de l’incident, survenu à la fin de la semaine dernière.

La victime, (A.M), a expliqué au journal El-Khabar qu'il se trouvait à environ 50 mètres de la porte de l’école du quartier des 720 logements à Ouled Yaich, à bord de son véhicule, pour se rendre à son établissement comme d’habitude. Il a alors été témoin d’un accident de la circulation impliquant un motard, ce qui l’a poussé à protester contre l'incident. Cependant, d'après la victime, la réaction du motard a été violente et il a appelé à l’aide d’autres personnes qui l’ont frappé violemment, au point qu'il n’a pas pu compter le nombre de coups ni se défendre, avant que les agresseurs ne prennent la fuite.

L'incident a eu lieu sous les yeux des élèves qui se rendaient à leurs cours. Suite à cela, la victime a déposé une plainte auprès des autorités pour que les responsables soient arrêtés et a consulté un médecin légiste en début de semaine.

L'Association nationale des parents d'élèves à Blida a exprimé son indignation face à cet incident, surtout qu’il s'est produit sous les yeux d’élèves, ce qui a perturbé leur état psychologique, particulièrement à l’approche des examens du premier trimestre.

L'association a souligné l’importance de sécuriser les alentours et les établissements scolaires pour prévenir de tels actes de violence et protéger tout le monde, en particulier les élèves, rappelant qu'un autre incident similaire, impliquant l’utilisation d’une arme blanche, a eu lieu récemment et a aussi eu des témoins parmi les élèves.