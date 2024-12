Le président du HCI reçoit l'ambassadeur saoudien à Alger

Le président du Haut Conseil Islamique, Mabrouk Zaid Al-Khir, a reçu ce dimanche matin, au siège du conseil, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Abdullah Bin Nasser Al Bussairi.

Cette visite avait pour but de féliciter Mabrouk Zaid Al-Khir pour sa nomination à la présidence du Haut Conseil Islamique.

La rencontre a été une occasion de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays frères.

Les deux parties ont également discuté de différents aspects des relations bilatérales et des moyens d'améliorer et de dynamiser cette coopération.

L'ambassadeur Al Bussairi a exprimé sa fierté des relations solides entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie, et a montré sa disposition à poursuivre les efforts pour renforcer la coopération dans tous les domaines au service des intérêts des deux pays.