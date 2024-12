La Résistance mène une opération de qualité dédiée au martyr Sinwar

Les brigades du Martyr Al-Qassam ont diffusé des images d'une embuscade militaire contre les forces d'occupation sionistes près de l’intersection de Burj Awad, à l'est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Les images montrent la phase de préparation et de planification de l'embuscade. L'un des commandants du groupe ayant mené l'attaque a déclaré que l'opération était une vengeance pour le sang du martyr, le commandant Yahya Sinwar, tombé en martyr lors des affrontements dans la ville de Rafah.

Les images montrent également une opération de tir de précision qui a ciblé trois soldats sionistes près de l'un de leurs tanks, avec l'une des scènes montrant un soldat tombé au sol après avoir été touché par une balle tirée par un tireur d'élite des brigades d'Al-Qassam.

Ensuite, l'un des résistants a visé un tank sioniste de type "Merkava" avec un missile "Yassin 105", l'endommageant directement et le détruisant.

#عاجل كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين محكم في مدينة رفح تحت عنوان "الانتصار لدماء السنوار" pic.twitter.com/CoxdVcOPCk — Arab-Military (@ashrafnsier) December 1, 2024



Par la suite, un autre résistant a ciblé un bulldozer militaire des sionistes de type D9 avec une autre roquette Yassin 105, ce qui a entraîné un incendie dans la machine.

Une force sioniste de six soldats s'est ensuite abritée dans un bâtiment. Ils ont été visés par une roquette antichar, touchant le bâtiment dans lequel ils se cachaient.

Les images se sont terminées par un plan montrant le lancement d'une roquette antichar, accompagnée du message "attendez la deuxième embuscade".