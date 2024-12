Le Maroc continue d'être complice du génocide à Gaza

Le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) au Maroc a révélé aujourd'hui, jeudi, dans un communiqué intitulé "Le port de Tanger aide l'ennemi sioniste à accomplir son crime", que "pour la cinquième fois, le navire MAERSK CHICAGO, chargé d'équipements militaires et se dirigeant vers les entrepôts militaires israéliens, a accosté au port de Tanger dans la nuit du lundi 2 décembre".

Le communiqué ajoute qu' "un sixième navire, le MAERSK KINLOSS, arrivera au port de Tanger tôt le matin du 8 décembre 2024, suivi par le NYSTED MAERSK à 10h00 le même jour, transportant probablement des envois de véhicules et d'équipements militaires, en plus de matériaux dangereux destinés à l'armée sioniste".

Le mouvement a insisté sur le fait que "l'arrivée répétée des navires de la flotte Maersk au port de Tanger, avec un modèle correspondant à celui de l’enquête du mouvement des jeunes palestiniens, à laquelle s’est référée l'Espagne dans sa décision d'interdire l'accostage des navires de la société de transport concernée dans ses ports, ne laisse aucun doute sur le fait que les autorités marocaines ont entièrement ouvert la porte, via le port de Tanger, pour fournir à l'armée d'occupation des équipements militaires et des fournitures utilisées dans le génocide du peuple palestinien".

Le communiqué a mentionné que les enquêtes "ont estimé qu'un navire de la flotte Maersk, composée de 17 navires, passe chaque semaine, alimentant la machine de mort, avec un total de 2110 cargaisons et 23 500 tonnes de marchandises entre septembre 2023 et septembre 2024, via un système d'exploitation en deux phases".

Il a ajouté que "douze navires sont responsables du transport des cargaisons—chacun à son tour—à travers l'océan Atlantique vers l'un des ports méditerranéens. Dans une seconde phase, l'un des cinq navires opérant en mer Méditerranée prend en charge ces cargaisons pour les transporter vers les ports de l'entité sioniste".

Le mouvement a confirmé que "l'activité des navires de la société Maersk au port de Tanger, rien que le mois dernier, a impliqué cinq navires", dénonçant "la facilitation continue des envois militaires vers l'armée d'occupation sioniste".

Le BDS a appelé les autorités compétentes à cesser de recevoir ces navires de génocide et à interdire leur accostage dans les ports marocains. Le mouvement a également exprimé sa reconnaissance envers les travailleurs du port qui ont refusé de charger les cargaisons et a condamné les abus auxquels les travailleurs du port de Tanger ont été confrontés de la part de la société Maersk et de la direction du port. Il a appelé les travailleurs des ports à se solidariser avec leurs collègues, à résister à ces navires et à s'abstenir de les décharger et de les charger. En conclusion, le mouvement a encouragé les associations libres et tous les Marocains à intensifier leurs efforts pour exposer la situation, exprimant leur colère et leur rejet total de l'utilisation des ports marocains pour faciliter le crime de génocide contre le peuple palestinien.