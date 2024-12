Inauguration de l'Ecole supérieure de management des travaux publics

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a inauguré, samedi à Sidi Abdallah (Ouest d'Alger), l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP).

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de membres du parlement, de cadres du secteurs, ainsi que du chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine à Alger, Zhao Pingsheng.

Cet établissement est dédié à la formation en management d'administration, d'entreprises et de projets, des cadres du secteur relevant de l'administration centrale, des laboratoires, ainsi que des entreprises intervenant dans la réalisation des grands projets d'infrastructures de travaux publics et de transport (aéroport, voie ferrée), selon les explications fournies.

L'Ecole assure une formation qui permet aux cadres du secteur de s'adapter aux exigences normatives, environnementales et aux nouvelles technologies utilisées dans le secteur.



D'une capacité de 350 places pédagogiques extensibles, l'ESMTP, qui s'étend sur une superficie totale de 44.000m2, a été réalisée par un groupe chinois de construction.

Elle comprend plusieurs structures, dont le bloc pédagogique comprenant 27 salles de cours, une bibliothèque, un amphithéâtre et 4 salles de conférences. L'Ecole dispose également d'un bâtiment d'administration et de gestion comprenant divers bureaux, salles de sports, locaux techniques, et un pavillon d'hébergement des cadres de 144 chambres.