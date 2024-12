La prison de Saydnaya en Syrie...,"l'abattoir humain"

L'annonce de la chute du régime du président syrien déchu, Bachar al-Assad, ce dimanche matin, a coïncidé avec l'ouverture de l'une des prisons les plus mystérieuses et cruelles de Syrie, mettant fin au silence qui l'entourait et laissant entrer les premiers rayons de lumière porteurs d'un nouvel espoir de liberté. Mais avec cette lumière, des secrets horribles ont été révélés, des secrets que les prisonniers gardaient en eux.

La prison militaire de Saydnaya est située près du village de Saydnaya, à environ 30 km au nord de la capitale syrienne Damas. Elle est composée de deux bâtiments : le premier est l'ancien bâtiment principal (le bâtiment rouge), et le second est le bâtiment plus récent, appelé le bâtiment blanc. Sa superficie totale est d'environ 1,4 km².

"Abattoir humain"

Cette prison se distingue des autres prisons syriennes par sa dépendance et par les pratiques et lois qui y sont appliquées. Elle relève du ministère de la Défense, tandis que le ministère de la Justice n'a aucune autorité sur elle. Personne ne peut y entrer ni visiter un prisonnier sans l'autorisation de la police militaire, après avoir obtenu une approbation préalable de la branche des services de renseignement militaires.

La prison de Saydnaya a été fondée en 1987, à une période critique de l'histoire de la Syrie, marquée par des événements majeurs et une instabilité politique et sécuritaire. Initialement, Saydnaya était destinée à l'incarcération des militaires enfreignant les règles, mais elle s'est rapidement transformée en un centre de torture pour les prisonniers politiques et civils. En 2012, Human Rights Watch a classé Saydnaya parmi les 27 pires prisons de Syrie, dont la plupart sont situées dans la capitale, Damas.

Un fait marquant dans l'histoire de cette prison est que dix directeurs se sont succédé à sa tête, tous originaires de villages et localités des gouvernorats de Tartous et Lattaquié dans l'ouest du pays.

Il y a quelques années, Amnesty International a qualifié la prison de Saydnaya d'"abattoir humain", la décrivant comme un lieu où "l'État syrien égorge son peuple en silence". Cette prison est considérée comme l'une des plus secrètes du monde, et son nom a semé la terreur dans le cœur des Syriens. Son surnom de "prison rouge" provient du massacre de 2008, où un grand nombre de détenus islamistes ont été tués.

L'accusation de "trahison" et la violation de la dignité humaine

Le régime syrien considère les détenus de la prison de Saydnaya comme de simples "traîtres" et "collaborateurs", une accusation qui justifie leur déshumanisation et les expose aux pires formes de torture physique et psychologique, aux agressions sexuelles, aux exécutions individuelles et collectives.

Depuis 2011, année qui coïncide avec le début de la révolution du Printemps arabe contre le régime instauré par la "famille Assad", originaire de Qardaha, dans le gouvernorat de Lattaquié, la prison de Saydnaya a connu une nouvelle phase de tortures et de meurtres sauvages à l'encontre des détenus. L'idée de mourir sous les bombardements des avions de guerre, qui ont détruit des quartiers et des villages syriens entiers dans le but d'intimider et de soumettre la population, semble presque moins terrible comparée à la souffrance, aux viols, à la mort lente et aux brutalités infligées derrière les murs de cette prison.

Ce qui est encore plus étonnant concernant Saydnaya, à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est que cinq équipes de la Protection civile syrienne, spécialisées dans les missions de sauvetage, continuent de chercher des détenus vivants, 24 heures après l'ouverture des portes de la prison par les forces de l'opposition. Ces équipes utilisent les techniques de recherche les plus avancées, avec des chiens spécialement entraînés, et se font aider par des anciens détenus et des informateurs qui connaissent bien les entrailles du lieu et ses chambres secrètes.

En recueillant un certain nombre de témoignages de prisonniers libérés depuis l'assaut de la prison, ce dimanche matin, nous avons été témoins de scènes et d'histoires qui dépassent l'entendement. Il nous a semblé pertinent de partager quelques-unes de ces expériences.

Échapper à la pendaison à l'heure zéro

"Maintenant, nous sommes au cœur de Damas, je jure par Dieu qu'il n'y a de dieu que Lui, nous devions être exécutés il y a une demi-heure, moi et cet homme, nous étions 54 personnes, notre exécution était prévue pour aujourd'hui… Il n'y a de dieu que Dieu", déclare l'un des survivants de la prison, qui continue de jurer la véracité de son témoignage, accompagné de trois de ses compagnons de détention dans une vidéo de 23 secondes. Son compagnon conclut : "Nous devions mourir il y a une demi-heure et nos corps devaient être envoyés pour être enterrés comme des porcs".

"Qu'est-ce qui s'est passé ?"

Parmi les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, il y en a une qui montre plusieurs prisonniers se déplaçant dans les couloirs de leurs cellules, totalement inconscients de l'événement majeur qui se déroule à l'extérieur. Parmi ceux qui ont été libérés, il y en a un qui court pieds nus dans la rue, vêtu de vêtements en lambeaux, et qui demande : "Qu'est-ce qui s'est passé ?". Lorsqu'un passant lui répond que le régime est tombé, il s'écrie, incrédule, avant de s'élancer en courant, à peine capable de le faire en raison de sa grande faiblesse.

La chute de la Bastille syrienne

Dans une série de vidéos et de publications sur le site "X", le journaliste et militant des droits de l'homme syrien Qutaiba Yassin a documenté les premiers moments de la sortie des détenus de la prison. Il a déclaré : "La Bastille de la Syrie est tombée... Des moments historiques, la sortie des prisonniers de la prison de Saydnaya, les cris de victoire ont été entendus à un kilomètre de distance".

Dans un autre message, en publiant une vidéo montrant des cellules extrêmement exiguës ainsi que d'autres plus grandes contenant de nombreux détenus, Qutaiba a tweeté : "Dans chacune de ces pièces, ils mettaient plus de 10 détenus, voire davantage. Vous pourriez avoir du mal à le croire, mais nous vous prouverons bientôt que des dizaines de milliers de nos enfants ont été tués ici, dans ces abattoirs".

"Sortez d'abord les femmes"

Une scène largement partagée sur les réseaux sociaux montre un détenu criant avant l'ouverture de sa cellule, en insistant pour que les femmes soient libérées en premier. Il semble ainsi vouloir rappeler au public que les prisonnières politiques, militantes et défenseuses des droits humains, sont celles qui ont le plus souffert des tourments de la prison et de la brutalité de leurs geôliers.

Dans une autre vidéo, qui a profondément ému de nombreux spectateurs, des femmes sont vues hésitant à sortir de leurs cellules, craignant les représailles ou le fait de devenir une nouvelle victime de torture ou d'exécution. L'une des voix qui s’élève, celle d'un homme des forces armées de l'opposition, les rassure en leur disant : "N'ayez pas peur, nous sommes des révolutionnaires... Sortez et allez où vous voulez".

Ce qui a profondément marqué les spectateurs de cette scène, c'est l’apparition d'un petit enfant d'environ 3 ans, visiblement choqué par le tumulte autour de lui, tentant de retrouver sa mère, qui semble l'avoir mis au monde en prison. Cet enfant n’a jamais vu la lumière du jour et ne connaît rien du monde extérieur. Il a été révélé par la suite qu’il n’était pas le seul enfant vivant dans cette prison.

"Je ne connais pas les pères de mes enfants"

Une des détenues libérées de la prison de Saydnaya a choqué le monde hier en racontant son calvaire. Elle a révélé qu'elle avait été arrêtée à l'âge de 19 ans, jeune et célibataire, et qu'elle sortait aujourd'hui à 32 ans, avec des enfants dont elle ne connaît même pas l'identité des pères. Cela est le résultat de viols répétés qu’elle a subis pendant des années, une violence qui a profondément humilié sa dignité humaine.

"Ainsi se fabrique la mort"

Selon le témoignage d'un survivant du pénitencier, l'exécution est la dernière étape de la torture à la prison de Saydnaya. Dès qu'une porte de cellule est ouverte, le nom de l'infortuné du jour est appelé, et celui-ci est emmené pour sa dernière préparation avant l'heure de la mort. Cela se passait généralement le lundi, et l'individu était privé de nourriture et d'eau pendant trois jours, jusqu'au mercredi, jour où l'exécution était menée à bien : "Ils l'emmènent vers la corde du supplice, l'exécutent et font venir le suivant. C'était quelque chose d'horrible, inimaginable."

Le prisonnier raconte que la prison comprend, selon les témoignages, une section blanche pour les criminels de droit commun et une section rouge située dans les étages inférieurs, souterrains, dédiée aux exécutions et à la torture brutale. Ces sections sont dotées de portes portant des symboles et des codes que seuls les officiers du camp connaissent. Aujourd'hui, ces portes attendent encore le "moment de la délivrance", si des survivants y sont encore présents.

"Les chambres de sel"

Dans une enquête de 60 pages publiée en 2022 par l'Association des détenus et disparus de la prison de Saydnaya, de nouveaux détails terrifiants ont été révélés concernant le sort des corps des prisonniers exécutés, ainsi que sur la hiérarchie militaire et administrative à l’intérieur de la prison. Cette enquête a été réalisée à partir de 31 entretiens avec d'anciens employés, des officiers déserteurs et d'anciens détenus.

Après les exécutions qui ont lieu à la prison deux fois par semaine, les corps sont transportés par l’administration des services médicaux pour obtenir un certificat de décès à l’hôpital militaire de Tichrine, puis enterrés dans des fosses communes dans des localités comme Najha, Qatana et Qatifa, toutes situées dans la campagne de Damas et rendant compte d’une division militaire responsable de la sécurité de la prison.

La méthode la plus atroce de traitement des cadavres concerne ceux des victimes mortes sous la torture ou faute de soins médicaux. Dans ces cas, les corps sont conservés pendant un maximum de 48 heures dans des chambres créées après 2011, appelées "chambres de sel". Dans ces pièces, les corps sont déposés, un numéro est inscrit sur leur front et ils sont embaumés avec du sel. Ensuite, ils sont transférés à l’hôpital militaire de Tichrine pour un examen et la délivrance d’un certificat de décès. Après cela, les corps sont envoyés à la branche des prisons de la "police militaire", puis enterrés dans l'une des fosses communes aux premières heures du matin.

L’Association estime qu’environ 30 000 personnes ont été emprisonnées à Saydnaya depuis 2011. Parmi celles-ci, seulement 6 000 ont été libérées, tandis que la plupart des autres sont considérées comme disparues. Les familles sont rarement informées de la mort de leurs proches, et même lorsqu'elles parviennent à obtenir des certificats de décès, elles ne reçoivent jamais les corps.