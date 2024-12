Syrie : Qui est le premier ministre du nouveau régime ?

Les médias syriens ont révélé, ce lundi, que Mohammed al-Bchir, actuellement chef du gouvernement de salut à Idleb, a été désigné pour prendre la tête d’un gouvernement de transition en Syrie.

Cette décision fait suite à une réunion entre Abou Mohammed al-Jolani, commandant des opérations de l’opposition armée syrienne, et Mohammad Ghazi al-Jalali, ancien Premier ministre du régime d’Assad. Ce dernier avait été chargé de gérer les affaires courantes du gouvernement déchu dans l’objectif de définir les modalités du transfert de pouvoir, tout en évitant une situation de chaos en Syrie.

Qui est Mohammed al-Bachir ?

Né en 1983 dans la province d’Idlib, al-Bachir est ingénieur en électronique et télécommunications, diplômé de l’Université d’Alep en 2007. Il possède également un diplôme en droit et en sciences islamiques, qu’il a obtenu à l’Université d’Idlib en 2021. Il a occupé diverses fonctions au sein de l’administration de la révolution en Syrie, notamment en tant que directeur des affaires des associations, avant de devenir ministre du Développement et des Affaires humanitaires au sein du gouvernement du « salut » en 2022.

Il a présidé le Conseil des ministres du gouvernement du « salut » lors de son septième mandat au début de l’année 2024, et a été récemment nommé à la tête de ce gouvernement pour gérer la transition politique en Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad, survenue le 8 décembre 2024.

Qu’est-ce que le gouvernement du « salut » ?

Le gouvernement du « salut » a été créé en 2017 par Hayat Tahrir al-Sham, groupe armé de la région d’Idlib. Il était initialement composé de 11 ministères et avait pour mission de gérer les zones sous contrôle de l’opposition dans le nord-ouest de la Syrie, principalement dans les provinces d'Idlib, du nord de Hama, et de l'ouest d'Alep, qui étaient alors sous domination rebelle.

Al-Bashir a occupé un poste ministériel dans ce gouvernement avant de devenir son chef au début de l'année 2024.