Rencontre concernant la situation la Communauté nationale à l'étranger

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib a reçu, lundi au siège du ministère, à sa demande, des membres du Parlement représentant la communauté nationale à l'étranger, lors d'une séance de travail consacrée à l'examen, à la concertation et à l'échange de vues sur la situation, les préoccupations et les besoins de la communauté, indique un communiqué des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.



Lors de cette rencontre, Chaib a mis en avant "le grand intérêt que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux enfants de l'Algérie à l'étranger et la nécessité d'être à l'écoute de leurs préoccupations dans le cadre d'une méthodologie de travail fondée sur la concertation, pour une prise en charge optimale et efficace de leurs revendications et la promotion de leur participation au renouveau et au développement nationaux que connait notre pays", précise le communiqué.

Cette rencontre a pour objectif de "perpétuer la tradition de concertation et de coordination entre le ministère et les représentants de la communauté au Parlement", selon la même source.