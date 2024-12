Le Hamas commente le renversement d'al-Assad

Le mouvement de la résistance palestinienne "Hamas" a félicité, ce lundi, le peuple syrien pour avoir réalisé ses aspirations à la liberté et à la justice suite au renversement du président Bachar al-Assad.

"Le mouvement Hamas félicite le peuple syrien frère pour son succès dans la réalisation de ses aspirations à la liberté et à la justice, et appelle toutes les composantes du peuple syrien à unifier leurs rangs et à renforcer la cohésion nationale", a déclaré le Hamas dans un communiqué.

"Nous, au sein du mouvement Hamas et du peuple palestinien, soutenons fermement le peuple syrien dans sa lutte et affirmons l'unité de la Syrie, l'intégrité de ses territoires, ainsi que le respect de la volonté du peuple syrien, de son indépendance et de ses choix politiques", ajoute le communiqué.

Ces déclarations du Hamas interviennent un jour après le renversement du régime de Bachar al-Assad.